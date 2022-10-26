Глава Приамурья посетил мемориал в ДНР: Здесь понимаешь — мы победим!
Донецк, 26 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил мемориал Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. Он назвал этот памятник местом силы и подчеркнул, что его восстановили силами военно-исторического общества и министерства обороны после боёв 2014 года. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
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Он также подчеркнул, что со времён Великой Отечественной войны на стелле мемориала появились новые фамилии и новые лица героев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области посетил Амвросиевский район Донецкой Народной Республики. По его оценке, восстановление инфраструктуры в муниципалитете идёт хорошо.