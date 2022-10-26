Вашингтон, 26 октября 2022, 11:58 — REGNUM США не откажутся от поддержки киевского режима, заявили в Белом доме после того, американские законодатели-прогрессисты выступили с письмом в поддержку дипломатического решения конфликта на территории бывшей УССР, сообщает The Hill.
Ранее группа конгрессменов от американской Демократической партии направила в администрацию президента США Джо Байдена письмо, в котором содержится призыв начать переговоры с Россией и урегулировать ситуацию на территории б. УССР.
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Официальный представитель Белого дома отметил, что решать, когда и нужно ли вести переговоры с Россией о прекращении конфликта, должен глава режима в Киеве Владимир Зеленский.
Напомним, впоследствии направленное в администрацию Байдена письмо, в котором содержался призыв начать с Россией переговоры для урегулирования ситуации на территории б. УССР, было его авторами — группой конгрессменов-демократов отозвано.
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По сообщению американской газеты The Washington Post, киевский режим считает возможные переговоры с Москвой «нежизнеспособным» предложением, а письмо группы американских либералов в адрес главы Белого дома Джо Байдена Киев расценивает как сигнал для президента России Владимира Путина.
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