Вашингтон, 26 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. США не откажутся от поддержки киевского режима, заявили в Белом доме после того, американские законодатели-прогрессисты выступили с письмом в поддержку дипломатического решения конфликта на территории бывшей УССР, сообщает The Hill.

Marineband.usmc.mil Белый дом

Ранее группа конгрессменов от американской Демократической партии направила в администрацию президента США Джо Байдена письмо, в котором содержится призыв начать переговоры с Россией и урегулировать ситуацию на территории б. УССР.

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«Наша поддержка [режима в Киеве] останется сильной до конца этого конфликта», — заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, добавив, что не комментирует само письмо.

Официальный представитель Белого дома отметил, что решать, когда и нужно ли вести переговоры с Россией о прекращении конфликта, должен глава режима в Киеве Владимир Зеленский.

«Наша работа, как мы видим ее сегодня, как мы видели ее в прошлом году — больше года — состоит в том, чтобы сделать так, чтобы у [Киева] было то, что ему нужно на местах», — указала она.

«Мы делаем это, чтобы укрепить их позиции не только на поле боя, но и, если они решат, если [режим] решит вести переговоры. Но, опять же, это зависит от президента Зеленского, и он примет это решение за свою страну», — добавила Жан-Пьер.

Напомним, впоследствии направленное в администрацию Байдена письмо, в котором содержался призыв начать с Россией переговоры для урегулирования ситуации на территории б. УССР, было его авторами — группой конгрессменов-демократов отозвано.

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По сообщению американской газеты The Washington Post, киевский режим считает возможные переговоры с Москвой «нежизнеспособным» предложением, а письмо группы американских либералов в адрес главы Белого дома Джо Байдена Киев расценивает как сигнал для президента России Владимира Путина.

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