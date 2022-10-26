Оренбург, 26 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен рост пострадавших от укусов клещей по сравнению с 2021 годом и снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Управление Роспотребнадзора по региону подвело итоги сезона за 2022 год по инфекциям, передающимися клещами.

Catkin Клещ

В регионе числится 2790 пострадавших от укусов клещей, в том числе 1093 ребёнка. С профилактической целью получили серопрофилактику клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) 359 человек, в том числе 114 детей.

В 2022 году клещевым вирусным энцефалитом заразились три человека. Столько же — иксодовым клещевым боррелиозом.

Стоит отметить, в 2021 году в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 1988 человек, в том числе 804 ребенка. Было зарегистрировано восемь случаев КВЭ и один болезни Лайма.