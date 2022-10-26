Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Дом книги на Невском проспекте в Санкт-Петербурге торжественно откроют для посетителей после капитального ремонта 12 ноября, сообщил 26 октября вице-губернатор Борис Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера на Невском проспекте

По его словам, в рамках первого этапа работ для публики станут доступны первый и второй этажи, а также кафе.

«В честь открытия мы подготовили большую программу на выходные дни 12–13 ноября. В зале искусств по сеансам будет проходить светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом. Также в окнах второго этажа будут установлены светодиодные экраны, где в сторону канала Грибоедова и Невского проспекта будут транслироваться специально разработанные 3D ролики, посвященные истории Дома книги и роли книг в жизни человека», — рассказал чиновник.

Для посетителей выступят музыкальные группы, театральные коллективы, состоятся встречи с известными авторами: Татьяной Устиновой, Марией Семеновой, Асей Лавринович, Михаилом Лабковским.

Кроме того, в честь возвращения легендарного городского книжного магазина в Дом Зингера выпущена специальная открытка и изготовлен штамп Почты России. А 12 и 13 ноября любой покупатель сможет стать участником беспроигрышной лотереи и получить в подарок термокружку, сумку, блокнот, ручку или кардхолдер с логотипом Дома книги, а также эксклюзивную закладку для книг и скидочный купон на следующие покупки.

«В эти же дни можно будет обменять старые дисконтные карты на новые клубные карты Дома книги», — подытожил Пиотровский.