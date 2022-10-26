* талиба — запрещённая в России организация

Калайи-Нау, Афганистан, 26 октября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Местные источники «8 Собх» в провинции Бадгис сообщают, что в результате стрельбы, учинённой боевиком «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одна женщина погибла и ещё одна была ранена.

United Nations Афганские женщины

В местных источниках убитая женщина упоминается как Хатема, а раненая — как Сима. Убитой было 18 лет.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадгисе заявили, что огонь был открыт случайно.

В марте этого года в ходе аналогичного инцидента на западе Кабула была убита 25-летняя Зайнаб Абдуллахи.

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