Стокгольм, 26 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон начала свое выступление в риксдаге Швеции с обсуждения «противостояния в Европе». Она считает, что поддержка Стокгольмом Киева должна продолжаться как в финансовом, так и в военном и гражданском плане, передает телеканал SVT.

Socialdemokraterna. se Магдалена Андерссон

«Социал-демократы будут продолжать вносить свой вклад в важную работу по доведению заявки Швеции в НАТО, которую я подала ранее в этом году, до самого конца», — сказала лидер оппозиции.

«Мое послание шведскому народу является четким. Мы, социал-демократы, при любых обстоятельствах будем действовать на благо Швеции и шведского народа. Даже теперь, когда мы вступаем в оппозицию», — добавила политик.

Андерссон считает, что Социал-демократы будут продолжать работать над тем, чтобы «Швеция стала больше похожа на Швецию» с точки зрения внутренней политики.