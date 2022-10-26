Эль-Мукалла, Йемен, 26 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Власти йеменской провинции Хадрамаут объявили о закрытии порта в городе Мукалла. Об этом 26 октября сообщает Al-Akhbar.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Йемен

По данным журналистов, решение было принято после того, как в небе над портом были замечены разведывательные беспилотники повстанцев-хуситов.

Отмечается, что активность беспилотников связана с заходом в порт Мукалла иностранного танкера, прибывшего для погрузки партии йеменской нефти.

Ранее хуситы выступили с угрозой в адрес иностранных компаний, которые ведут добычу нефти на территории Йемена. Повстанцы угрожают уничтожать трубопроводы, месторождения и иностранные танкеры.