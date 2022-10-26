Владикавказ, 26 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Северной Осетии разработали туристический маршрут «Осетия стала ближе», который вошел в федеральный реестр национальных маршрутов. Это событие стало знаковым для республики, так как позволяет говорить о формировании бренда региона, считают в комитете по туризму РСО-Алании.

Скампецкий Северная Осетия. Алагирское («Ардонское») ущелье

В ведомстве рассказали, что программа посещения Северной Осетии в рамках этого маршрута рассчитана на четыре дня. За это время гостей республики познакомят с основными достопримечательностями.

«Маршрут охватывает столицу г. Владикавказ, пять ущелий, знаковые исторические постройки и локации. Туристы смогут прочувствовать осетинское гостеприимство, попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с богатой историей осетинского народа», — говорится в сообщении.

Среди мероприятий маршрута — прогулка по Владикавказу, посещение осетинской «Долины Фараонов», как называют Даргавский некрополь, поход по «лестнице отпущения грехов» к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю и посещение средневекового замкового поселения Лисри.