Стокгольм, 26 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. 26 октября лидер Либералов Йохан Персон стал одним из тех, кто начал дебаты в риксдаге Швеции с «противостояния в Европе». Трансляцию его речи вел телеканал SVT.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«В мире сложная ситуация … И все указывает на то, что это будет тяжелая зима», — заявил политик, отметив, что Стокгольм «изо всех сил» будет помогать Киеву.

«В Швеции и Европе высокая инфляция, да и во всем мире. Десятилетия стабильного роста реальной заработной платы простых людей сейчас быстро откатываются назад», — добавил он.

Однако в то же время Персон, чья партия Либералов входит в новое правительство Швеции, отметил, что новые власти в стране готовы работать с проблемами, которые не решили предыдущие власти во главе с Социал-демократами.