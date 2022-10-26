Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга за три ближайших года направит в районы города более 15 млрд рублей на организацию новой системы уборки снега и наледи во дворах. Об этом 26 октября заявил губернатор Александр Беглов, представляя в городском Заксобрании бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«После снежных аномалий минувшей зимы возвращаем под максимальный государственный контроль важнейшую сферу городского хозяйства — уборку. Первыми на новую систему переведём районы. Для содержания внутриквартальных территорий предоставим им на три года 15 млрд 200 млн рублей», — сказал Беглов.

По его словам, из этой суммы на 4 млрд 300 млн рублей в текущем году уже закуплены 1160 единиц уборочной техники. В 2023 году районным жилищным агентствам для исполнения новых функций по уборке выделят 10 млрд 900 млн рублей.

На три ближайших года Смольный выделит 30 млрд рублей на благоустройство города, ежегодно по 10 млрд рублей. При этом в трёхлетнем бюджете запланировано 14,4 млрд рублей на содержание и восстановление зелёных насаждений.

Напомним, что минувшая зима была очень снежной для Петербурга, из-за чего город не мог справиться с выпавшим объёмом осадков. Однако закупать новую технику будут по мере необходимости.