Москва, , 11:53 — REGNUM Средний срок оформления шенгенской визы в России в на сегодняшний день составляет 2,5 недели. В ряд стран Европы оформление визы займет примерно 10 дней, сообщили 26 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Шенгенская виза Marco Verch Professional Photographer

Отмечается, что приостановка соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией на срок оформления шенгенской визы пока не повлияла.

Туроператоры связывают это со снизившимся спросом российских туристов на шенгенские визы после их удорожания, более жесткими требованиями к пакету документов на визу и отсутствием прямых авиарейсов в страны ЕС.

Официально стандартный срок рассмотрения заявления на шенгенскую визу составляет 15 дней, в отдельных случаях — до 45 дней, если потребуются дополнительные документы.

ИА REGNUM ранее сообщало, ограничения по выдаче шенгенской визы стран Евросоюза не повлияют на планы большинства жителей России.

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