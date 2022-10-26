Подгорица, , 11:53 — REGNUM В рамках первого парламентского саммита международной Крымской платформы председатель парламента Черногории Даниела Джурович встретилась с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, сообщает RTCG.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

Дурович сказала, что рада участвовать в таком важном мероприятии, и подчеркнула постоянную поддержку Черногорией киевского режима.

Она подтвердила, что Черногория осуждает действия России во всех международных форматах, а также представила резолюцию об осуждении действий РФ, которая была принята подавляющим большинством депутатов парламента Черногории.

«Отметив, что Черногория является первой страной за пределами ЕС, которая приняла решение о предоставлении временной защиты лицам с территории б. УССР сроком на один год, а также об облегчении въезда в страну по гуманитарным причинам, Джурович заявил, что Черногория продолжит предоставлять гуманитарную и материальную помощь киевскому режиму, а также то, что они будут и впредь держать свои двери открытыми для беженцев из б. УССР, которых на данный момент в нашей стране около 11 тысяч», — говорится в документе.