Стокгольм, , 11:54 — REGNUM Лидер Зеленых Мэрта Стеневи начала свое выступление в ходе дебатов в риксдаге с критики в адрес недавно назначенного правительства Швеции во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Слова политика передал телеканал SVT.

Мэрта Стеневи Mp.se

«Его правительственная декларация и соглашение, положенное в основу формирования правительства, являются смертельным ударом по Швеции. Это смертельный удар по климатической политике. Когда бензиновые популисты и отрицатели воздействия климата получают контроль над климатической политикой, то это и происходит», — заявила Стеневи.

По ее словам, новое правительство Швеции в конечном счете увеличит «объемы выбросов».

«Законопроекты, которые до сих пор были представлены новым правительством, включают резкое увеличение выбросов на территории Швеции. Тогда не имеет значения, что премьер-министр утверждает, что поддерживает Парижское соглашение, потому что изменение климата нельзя остановить словами, только действием. И это правительство со всей желаемой ясностью показало, что оно готово увеличить объемы выбросы», — заявила политик.

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