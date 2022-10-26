* талиба — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 11:53 — REGNUM Местные источники «8 Собх» в Герате сообщают, что в местности Риг Равшан Шидай было найдено тело талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан James Purschwitz

Удостоверение личности, найденное в кармане убитого, показывает, что его звали Нисар Ахмад, и он был жителем провинции Гор.

После убийства тело было облито кислотой.

За последний месяц это уже второй труп талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обнаруженный в Герате. Не так давно ещё одно тело было обнаружено в уезде Гузара. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не сказали.

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