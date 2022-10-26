Баку, 26 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В результате произошедшей на магистральном водопроводе в Баку, который соединяет центральные водохранилища столицы Азербайджана, аварии улицы города оказались затоплены. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многие улицы затопило

«Утром 26 октября произошла авария на … магистральном водопроводе, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе города Баку, диаметром 1400 мм, соединяющем центральные водохранилища столицы. В результате аварии затопило улицы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что из-за аварии силы азербайджанского МЧС участвуют в работах по откачке воды из затопленных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что среди детей и взрослых в Азербайджане начал распространяться новый вирус.