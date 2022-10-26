Стокгольм, , 11:53 — REGNUM В ходе дебатов в риксдаге Швеции лидер Центристов Анни Лёф начала свою речь с критики нового правительства за его тесное сотрудничество со Шведскими демократами. Об этом 26 октября сообщат телеканал SVT.

Анни Лёф Centerpartiet.se

«В народе говорят, что человек становится тем, что он есть. Если это правда, мои бывшие коллеги по Альянсу за Швеции должны пересмотреть свой рацион. В последние недели они разжевывали и глотали политику Шведских демократов — шаг за шагом, сначала по одному вопросу, потом по другому», — заявила Лёф.

Лидер Центристов также отметила идеологическое измерение новое правительство.

«Оно стало не либеральным, а правоконсервативным, не зеленым, а серым, не правительством порядка, а правительством неопределенности. И это все закончилось аварийной посадкой для Либералов», — сказала политик.

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