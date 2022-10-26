Краснодар, 26 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи с надвигающейся непогодой объявлено на Кубани на период с 26 по 27 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 26 октября.

Sochi.ru Ливень

Так, вечером и до конца суток 26 октября, а также в течение суток 27 октября местами на Кубани, за исключением Сочи, ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.

Утром и в течение дня 27 октября на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.