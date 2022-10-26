Ленинградская область, 26 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области полностью перекроют в направлении Санкт-Петербурга, предупредил 26 октября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

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По его словам, с 23:00 до 23:20 мск 27 октября в связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, на 70 км «Скандинавии» в Первомайском сельском поселении Выборгского района Ленобласти будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«Движение в направлении Выборга будет осуществляться в штатном режиме по трём полосам», — добавил Пузыревский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области на год раньше запланированного срока открыли новый, расширенный до шести полос, участок с 80-го по 100-й км трассы А-181 «Скандинавия».