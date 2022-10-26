Москва, , 11:49 — REGNUM Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал учесть при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2023 год меры для повышения привлекательности службы в Вооруженных силах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы говорили вчера с председателем комитета по обороне, нам правильно сегодня принять решение по повышению привлекательности службы в Вооруженных силах, это тоже имеет отношение к бюджету», — сказал Володин на заседании фракции «Единая Россия» с участием главы Минфина Антона Силуанова.

В частности, по его убеждению, рассмотрения требует вопрос, «почему у нас те, кто занимаются волонтерством, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы, а человек, отслуживший в вооруженных силах, идет на общих основаниях».