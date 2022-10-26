Канберра, , 12:42 — REGNUM Игроков в лотерею по всей Австралии призывают искать свои старые билеты, поскольку выигрыши на ошеломляющую сумму в 22,3 миллиона долларов до сих пор остаются невостребованными. Об этом 26 октября сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары

В общей сложности 25 крупных лотерейных призов в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе, Виктории и Западной Австралии ожидают владельцев, и организатор лотерей Lott не может разыскать победителей.

Самый крупный невостребованный приз оценивается в 4,8 миллиона долларов. Он был выигран в апреле прошлого года благодаря билету, купленному в Канберре.

В Новом Южном Уэльсе есть 11 невостребованных крупных призов на сумму более 9,5 миллионов долларов. Есть также девять невостребованных главных призов на общую сумму более 5,5 миллионов долларов в Квинсленде, два невостребованных главных приза на сумму более 1,2 миллиона долларов — в Виктории и три невостребованных главных приза на сумму 5,9 миллиона долларов — в Западной Австралии.