Канберра, 26 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Ожидается, что в Австралии цены на бензин вырастут на 40 центов за литр к следующей неделе, почти через месяц после восстановления акциза на бензин в полном объеме. Об этом написало издание Australian Financial Review.

Бензин

Затраты автовладельцев могут подскочить до 40 центов за литр топлива, потенциально взлетев до 2,14 доллара за литр в крупных городах Австралии.

26 октября средняя цена обычного неэтилированного топлива в Сиднее составляет 1,76 доллара за литр, что немного выше, чем сутками ранее, в то время как в Мельбурне цена составляет 1,82 доллара, впервые с 9 октября она превысила 1,80 доллара.

Средняя цена в Брисбене составляет 1,75 доллара за литр, а в Перте и Аделаиде — 1,78 доллара.