Хельсинки, , 11:47 — REGNUM Подготовленный правительством Финляндии законопроект о членстве страны в НАТО не исключает размещение ядерного оружия на ее территории. Об этом 26 октября сообщает газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что документ о вступлении Финляндии в НАТО «практически готов и будет представлен в течение двух недель для обсуждения и консультаций».

«Было бы глупо вводить ограничения, которые в действительности могут осложнить оборону Финляндии», — цитирует издание одного из источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что обсуждал в частном порядке проблему задержки принятия в блок НАТО Финляндии и Швеции.

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