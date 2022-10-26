Канберра, , 11:49 — REGNUM Вечером 25 октября лейбористское правительство Австралии, пришедшее к власти после майский федеральных выборов, впервые представило свой бюджет. В свою очередь редакция телеканала Nine News решила назвать главных победителей и проигравших.

Бюджет Bukvi.ru

Жители Австралии, у которых есть маленькие дети или которые планируют их завести, оказались в наибольшем выигрыше. Правительство инвестирует 4,7 миллиарда долларов в течение четырех лет, чтобы сделать уход за детьми дешевле.

Австралийцы, желающие приобрести свою первую недвижимость, вероятно, будут иметь больше возможностей в рамках своего бюджета в рамках знаменательного национального соглашения, известного как «Жилищное соглашение». В соответствии с соглашением, власти на всех уровнях вместе с институциональными инвесторами планируют построить один миллион новых доступных домов в течение пяти лет, начиная с 2024 года.

Австралийские налогоплательщики, надеющиеся на традиционное объявление о сокращении налогов, будут разочарованы, узнав, что ничего не изменилось в этом отношении. Правительство Энтони Альбаниза также объявило о сокращении ненужных государственных расходов, таких как организация субподрядов, реклама, командировочные и юридические расходы.

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