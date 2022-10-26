Уфа, 26 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Еще одну солнечную электростанцию запустили в Башкирии. Об этом 26 октября сообщил глава регионаРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Солнечная электростанция

Старт работы солнечной электростанции в Агидели был дан на церемонии открытия Российского энергетического форума в Уфе.

Глава Башкирии напомнил, что эта станция является седьмой на территории региона.

«Важно, что экологически чистую электроэнергию мы будем получать на площадях, которые до сих пор оставались невостребованными — там, где должно было располагаться строительное и энергетическое оборудование для так и не появившейся Башкирской АЭС», — сообщил он.

Он пояснил, что на протяжении долгих лет содержание законсервированной промышленной зоны обременяло бюджеты разных уровней. Сейчас эта территория будет работать на благо жителей и экономики, добавил он.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что солнечной электростанции в Башкирии работают в Зианчуринском, Хайбуллинском, Куюргазинском, Стерлибашевском, Бурзянском, Гафурийском районах, сейчас идет строительство солнечной электростанции в Баймаке.

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