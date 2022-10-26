* запрещённая в России организация

Тегеран, , 11:48 — REGNUM Глава информационного агентства «Бахтар», подконтрольного талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что подход СМИ к освещению событий в Афганистане должен обеспечить признание их правительства. Об этом сообщает «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Абдул Вахид Райан, глава агентства «Бахтар», принял участие в 18-й встрече Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств (OANA) в Тегеране. В ходе встречи он попросил страны-члены этой организации отразить «реальную картину» событий в Афганистане.

В кулуарах встречи Райан заявил, что подход СМИ стран-членов OANA к Афганистану должен быть таким, чтобы правительства признали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тем самым помогли стране и народу Афганистана.

Эти заявления Райана прозвучали на фоне ухудшения положения СМИ и журналистов в Афганистане после прихода к власти радикалов. Согласно отчёту Центра афганских журналистов, медиа-среда в стране значительно ухудшилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кандагаре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Бисмиллу Ватандуста, главу радиостанции «Голос нации», и Шир Ахмада Нури, местного журналиста.

Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановили действие интернет-домена газеты «8 Собх» и Zawiya Media, что вызвало бурную реакцию.

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