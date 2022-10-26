Рига, 26 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. C 26 до 28 октября в Латвии с рабочим визитом находится президент Европейского парламента Роберта Метсола, сообщило представительство Европарламента в этой стране.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

Метсола утром в среду, 26 октября, возложила цветы к памятнику Свободы, запланированы ее встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и президентом Эгилсом Левитсом, а также посещение строительной площадки железнодорожного проекта Rail Baltica на Рижском вокзале.

Глава Европарламента встретится в Рижском техническом университете со 100 молодыми латвийцами, чтобы обсудить влияние «агрессивных действий России» на повседневную жизнь и будущее латвийской молодежи, вопросы безопасности, дезинформации, участия молодежи в общественных процессах, вопросы окружающей среды и международного сотрудничества.

Ожидается, что молодые люди поделятся своими мыслями о приоритетах ЕС, обменяются идеями и зададут вопросы председателю Европарламента. В четверг, 27 октября, Метсола выступит в парламенте страны.

Глава Европарламента посещает Латвию по приглашению председателя Сейма Инары Мурниеце, чтобы отметить столетие латвийского парламента. В этой связи она посетит посвященный столетию Сейма концерт в Латвийском национальном театре.