Чусовой, Пермский край, , 11:44 — REGNUM Объявлен аукцион на строительство поликлиники в Чусовом Пермского края. Стартовая цена контракта составляет 1 млрд рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Строительство Cheboksary.ru

Финансирование строительства будет осуществляться за счет бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимают до 14 ноября. С подрядчиком определятся 17 ноября.

Согласно условиям технического задания, новая поликлиника появится на улице Коммунистическая, 19. Объект будет представлять собой здание переменной этажности с высотой от одного до шести этажей с цокольным этажом.

В планах начать строительство 8 декабря 2022 года, а сдать объект в эксплуатацию — до 24 августа 2024 года.