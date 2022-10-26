Ярославль, , 13:28 — REGNUM В борьбе за пост мэра в Ярославле примут участие семь человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города.

Ярославль Темур Абдуллаев

Фамилии претендентов в конкурсной комиссии не раскрывают. Два кандидата сами рассказали о своём участии в конкурсе — это депутат муниципалитета от «Справедливой России» Анатолий Каширин и бывший депутат муниципалитета Александр Симон.

По данным источников ИА REGNUM, близких к городской власти, основным кандидатом остаётся заместитель председателя правительства Ярославской области Артём Молчанов. Он сдал документы в последний возможный день — 26 октября.

До 2 ноября комиссия будет проверять документы кандидатов, на этом этапе часть из них может отсеяться. Напомним, нового мэра Ярославля выберут депутаты муниципалитета 7 ноября.

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