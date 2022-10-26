Канберра, 26 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Первый бюджет казначея Австралии Джима Чалмерса оказался сдержанным: как и многие австралийские семьи, правительство было вынуждено пересмотреть свои расходы и сократить ненужные траты. В свою очередь журналисты телеканала NineNews поведали о том, что финансовый блок лейбористского правительства заложил в главный документ страны.

Pixabay.com Инфляция

Ожидается, что жизнь в Австралии будет дорожать вплоть до Рождества. Согласно бюджету, инфляция достигнет пика в 7,75% в последнем квартале текущего года. В настоящее время показатель составляет 6,1%.

Безработица на континенте достигнет 4,5% в 2023 году. В настоящее время уровень безработицы в 3,5 процента настолько низок, что многие предприятия предлагают огромные бонусы, чтобы заманить новых работников.

Чуть более 50% федеральных расходов правительство посвятило граждан: чуть менее 330 млрд долларов пойдут на соцобеспечение и медицину.