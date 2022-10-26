Воронеж, 26 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Подозреваемых в совершении серии нападений на пункты выдачи крупного маркетплейса задержали сотрудники полиции Воронежской области, сообщила 26 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Полиция

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в совершении серии грабежей на территории области», — уточнила Куликова.

В преступную группу, по данным полицейских, входили трое жителей Воронежа в возрасте от 19 до 23 лет. По данным следствия, задержанные подозреваются в девяти фактах совершения преступления в Воронежской области и ещё трёх — в Липецкой, ущерб оценивается в сумму более миллиона рублей.

Все преступления были совершены одинаковым способом: неизвестные в мессенджере создали группу по закупке дорогостоящих смартфонов и ноутбуков на маркетплейсе, куда добавляли местных жителей для совершения покупок. В настройках при заказе мужчины устанавливали функцию «оплата при получении товара», затем, когда покупателям приходили QR-коды, злоумышленники делали скриншот, направлялись в пункт для получения заказа. Продавцы выдавали товар для осмотра, и когда техника оказывалась в руках преступников, они скрывались вместе с нею.

Полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, а затем и личности подозреваемых. Их задержали по местам проживания, они уже дали признательные показания. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.