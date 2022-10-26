Луганск, 26 октября 2022, 11:42 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 киевских боевиков. Об этом 26 октября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли шесть бронетранспортёров, три беспилотника и 11 единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян вооружёнными формированиями бандеровцев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».