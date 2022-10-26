Луганск, , 11:42 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 киевских боевиков. Об этом 26 октября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли шесть бронетранспортёров, три беспилотника и 11 единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян вооружёнными формированиями бандеровцев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».