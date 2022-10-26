Канберра, 26 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Австралийская федеральная полиция по запросу правительства США арестовала бывшего американского летчика и авиационного инструктора, работавшего в Китае. Представитель прокуратуры сообщил телеканалу NineNews, что гражданин США был арестован еще в прошлую пятницу, 21 октября.

ru.torange.biz Арест

«Поскольку дело находится в суде, дальнейшие комментарии нецелесообразны», — сказал представитель обвинения.

Информационное агентство Reuters назвало этого человека 54-летним Дэниелом Эдмундом Дагганом, который был задержан в штате Новый Южный Уэльса. Ему было отказано в освобождении под залог, и в следующем месяце ему предстоит предстать перед судом в Сиднее.

Арест произошел на той же неделе, когда правительство Австралии объявило, что расследует сообщения о том, что некоторым пилотам Сил обороны Австралии предложили работу в Китае.