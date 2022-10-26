Кишинёв, 26 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон надеется, что киевский режим не рискнёт нападать на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом он заявил 26 октября в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«Если, не дай Бог, это произойдёт, то позиция высшего руководства страны должна быть очень однозначной: они должны выйти и сказать, что это — посягательство на суверенитет и территориальную целостность Молдавии», — сказал Додон.

Он отметил, что Кишинёв до сих пор не смог урегулировать приднестровский конфликт. Экс-президент добавил, что и Москва, и Киев не признали суверенитет ПМР.

Напомним, после начала спецоперации Киев закрыл границу с Приднестровьем, что способствовало блокаде республики со стороны Молдавии. Также представители киевского режима делали провокационные заявления, обвиняя Тирасполь в помощи России в проведении спецоперации по денацификации б. УССР.