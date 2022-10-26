Рига, 26 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум.

Русский язык

В официальном ответе на запрос латвийского портала bb. lv министерство благосостояния признало возможность устного общения госчиновника с посетителем на русском языке, если это необходимо для решения жизненно важных вопросов и требует максимального понимания посетителем сути вопроса. Такую возможность в министерстве назвали исключительной.

Как заявил специалист по общественным связям отдела коммуникации министерства благосостояния Эгилс Зариньш: «В части использования русского языка допустимо общение с клиентом в рамках индивидуальной коммуникации, в случае если речь идет о критически важной услуге».

При этом в качестве примера подобного исключения он назвал общение госчиновника с беженцами б. УССР, которые обращаются в министерство и подведомственные министерству учреждения. «Задавать свои вопросы и, соответственно, получать ответы они могут на русском языке», — уверен Зариньш.

Общение с клиентом на русском языке допустимо исключительно при индивидуальном общении с клиентом (то есть в ходе устной консультации) и только по инициативе клиента, подчеркивается в официальном ответе ведомства на запрос журналистов.