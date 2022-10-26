Канберра, , 11:43 — REGNUM На австралийском Острове Рождества началась ежегодная миграция миллионов красных крабов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Краб (сс)skylark

Каждый год во время сезона дождей, примерно в октябре или ноябре, ярко-красное облако миллионов крабов направляется из тропических лесов в море для нереста. Первыми идут самцы, за которыми следуют самки.

Примечательно, что они ориентируются на Луну.

«Красные крабы всегда мечут икру до рассвета во время отступающего прилива в последнюю четверть луны. Невероятно, но они точно знают, когда покинуть свои норы», — сообщили в Национальном парке Австралии.

Остров Рождества находится в 2600 км от Перта и всего в 500 км от Джакарты, Индонезия.