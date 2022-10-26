Москва, 26 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Москве пять крупнейших больниц — в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, МКНЦ им. Логинова, ГКБ им. Боткина, больнице №15 им. Филатова, инфекционной клинической больнице №1 — оборудуют системами «умной» эксплуатации, сообщили 26 октября в Стройкомплексе.

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Системы «умной» эксплуатации позволит поддерживать комфортную температуру в помещениях медучреждений, экономить свет, включая его при нахождении в зале людей, и др.

Экономический эффект «умной» эксплуатации выражается в значительной экономии ресурсов, производительность инженерного состава вырастет на 20%, затраты на материально-техническое обеспечение снижаются на 20%, расходы на обслуживание — до 50%. В итоге срок службы инженерного оборудования увеличивается на 15%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве планируется построить вертолетные площадки для стационаров крупных медицинских центров.

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