* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:39 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последнюю неделю нарастили военное присутствие в уезде Джагори провинции Газни и разместили войска в мечети и библиотеке. Об этом сообщают источники «8 Собх».

В мечети Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Надёжный источник в уезде Джагори подтвердил, что около 20 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) размещены в мечети кишлака Аль-Митави.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обязали местное население обеспечивать их продовольствием. Жители кишлака говорят, что из-за своего бедственного положения они не могут прокормить боевиков.

Также источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили публичную библиотеку в кишлаке Дауд в военную базу и никого туда не пускают.

Ранее радикалы превратили несколько школ, мечетей и других общественных объектов в военные базы в северных провинциях страны.

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