Канберра, , 11:42 — REGNUM Личные данные всех клиентов страховщика Medibank, в том числе зарегистрированных и международных, были раскрыты хакерами. Об утечки конфиденциальной информации миллионов граждан в компании подтвердили 26 октября, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хакеры продолжают требовать выкуп за данные, украденные еще 18 октября.

«Наше расследование установило, что преступники имели доступ ко всем личным данным клиентов и значительным объемам данных о медицинских заявлениях, всем личным данным клиентов иностранных студентов», — говорится в заявлении Medibank.

В Medibank заявили, что ИТ-системы компании еще не были зашифрованы хакерами, и клиенты могут продолжать получать доступ к медицинским услугам.