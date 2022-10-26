Канберра, 26 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Личные данные всех клиентов страховщика Medibank, в том числе зарегистрированных и международных, были раскрыты хакерами. Об утечки конфиденциальной информации миллионов граждан в компании подтвердили 26 октября, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Хакеры продолжают требовать выкуп за данные, украденные еще 18 октября.

«Наше расследование установило, что преступники имели доступ ко всем личным данным клиентов и значительным объемам данных о медицинских заявлениях, всем личным данным клиентов иностранных студентов», — говорится в заявлении Medibank.

В Medibank заявили, что ИТ-системы компании еще не были зашифрованы хакерами, и клиенты могут продолжать получать доступ к медицинским услугам.