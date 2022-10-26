Москва, , 11:38 — REGNUM Россотрудничество не планируется закрывать, ведомство продолжает работу. Об этом в своём телеграм-канале написал глава ведомства Евгений Примаков.

Евгений Примаков Duma.gov.ru

«Я смотрю, столько обеспокоенных появилось с одним и тем же текстом про то, что вот-вот Россотрудничество закроют. Прямо по сеткам пошло репостами», — написал Примаков.

По его словам, ведомство «работало, работает и будет продолжать решать задачи, которые ставят президент и МИД».

Примаков подчеркнул, что он знает, по какой причине в соцсетях происходит «такое возбуждение»: «Значит, всё тем более правильно делаем».