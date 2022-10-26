Таллин, , 11:38 — REGNUM

Евро

Законопроект с предложением правительству Эстонии понизить с нынешних 20% до 9% налог с оборота на продукты питания провалился при голосовании в парламенте страны. Об этом сообщила канцелярия главного законодательного органа страны.

За принятие законопроекта проголосовал 31 депутат, тогда как для принятия документа в работу требуется большинство голосов парламента, то есть 51 голос из 101. Снижение НСО на продовольствие было инициировано оппозиционной Центристской партией Эстонии, которая аргументировала предложение рекордной инфляцией в стране и снижением уровня благосостояния рядовых эстоноземельцев, включая пенсионеров.

В большинстве стран Евросоюза на продукты питания действует льготный налог с оборота, его ставка зависит от государства и групп продуктов, диапазон ставки колеблется от нуля до 15%. В Эстонии на продукты питания действует сейчас налог с оборота в 20%.

Эстония является одной из четырех стран ЕС, в которых не установлены льготные планки на налог с оборота на продукты питания. Такой же налог в 20% действует в Болгарии. В Литве стандартная ставка налога с оборота установлена в 21%, а Дании в 25%.