Кострома, , 11:53 — REGNUM Костроме задержали двух мужчин, открывших интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области. Запрещенные вещества реализовывались на территории Костромской и Ярославской областей.

Наркотики, изъятые в квартире подозреваемых УМВД по Костромской области

Как установили полицейские, ранее костромич и житель Московской области работали курьерами, но затем решили организовать собственный бизнес. Они сняли квартиру в Костроме, где занимались расфасовкой, кристаллизовали порошковые смеси и выращивали коноплю. В ходе обыска в квартире изъяли более 6 килограммов наркотиков.

Отметим, что задержание владельцев подобного бизнеса — редкость. Обычно правоохранители задерживают курьеров, которые занимаются доставкой наркотиков к тайникам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, их заключили под стражу. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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