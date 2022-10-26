Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM На развитие Санкт-Петербурга с 2023 по 2025 годы потратят 868 млрд рублей. Об этом 26 октября заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Представляя в Законодательном собрании проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Беглов отметил, что Петербург развивается, несмотря на негативное влияние внешних факторов. При этом формировать бюджет на последующие годы нужно с учётом складывающейся обстановки. В частности, с учетом расходов на предоставление помощи мобилизованным жителям и их семьям.

«Большая часть дополнительных средств будет направлена на развитие города, — отметил Беглов. — В следующем году проект бюджета отводит на развитие 26% от всех расходов. За три года — почти 868 млрд рублей. Это больше размера городского бюджета прошлого года».

В первую очередь губернатор рассказал о развитии дорожной сети в Санкт-Петербурге. На ремонт дорог потратят 62 млрд рублей, работы будут вестись на 1161 объекте улично-дорожной сети. С учетом дополнительного финансирования в рамках корректировки бюджета текущего года, в 2023 году предполагается открыть новую развязку ЗСД в районе Шкиперского протока, в 2024 году — достроить Московско-Дунайскую развязку и ввести в эксплуатацию Витебскую развязку, завершив первый этап создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). До конца 2024 года будет обеспечен ввод Шуваловского проспекта на участке от Камышовой до Планерной улицы, Южной улицы, Цимбалинского путепровода, Петрозаводского шоссе и второго этапа Приморского шоссе с подключением квартала «Лахта Центр».

Также Петербург направит средства на обновление парка городского общественного транспорта. В ближайшие три года закупят 309 трамваев, 111 троллейбусов, 240 вагонов метро и 3290 автобусов.

Напомним, что Санкт-Петербург перешёл на новую модель транспортного обслуживания. Реформа заключается в переходе к более экологичному транспорту и отказу от наличных средств оплаты проезда.

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