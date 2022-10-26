Казань, , 11:37 — REGNUM В Татарии более 150 многодетным мужчинам предоставили отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата РТ Сергей Котин.

Многодетная семья Александр Погожев © ИА REGNUM

«Комиссия по мобилизации РТ приняла решение о предоставлении отсрочки мобилизованным с тремя детьми до 16 лет. Данное решение доведено до комиссий муниципальных образований», — цитирует Котина «Татар-информ».

Мобилизованных жителей Татарии, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет, в ближайшее время вернут домой.

Напомним, многодетные отцы с тремя и более детьми освобождены от частичной мобилизации, спикер Госдумы Вячеслав Володин обещает контроль со стороны депутатов.

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