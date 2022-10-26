Самара, 26 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Почти 170 млн рублей на развитие молодежной политики получила Самарская область. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Виктория Ивановская, ИА REGNUM Молодежь

Сообщается, что регион занял второе место во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации — «Регион для молодых». Комплексная программа развития молодежной политики в регионе заняла второе место по итогам очной защиты проекта.

Отмечается, что в области планируется создать единое пространство для молодежи. Кроме этого, в 2023 году в регионе намерены реализовать порядка 15 практик-проектов разной направленности, среди которых фестиваль «Самарский студенческий дебют» и школа студенческой весны «В самое сердце».

Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в 2022 году проходил впервые, его инициатором стало федеральное агентство по делам молодёжи. Мероприятие проходило в рамках реализации национального проекта «Образование».

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