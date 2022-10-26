Петропавловск-Камчатский, , 11:36 — REGNUM На Камчатке за день 26 октября произошло три землетрясения, одно из которых ощутили жители села Никольского в Алеутском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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По информации Камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на глубине 30 км с эпицентром в акватории Берингова моря. Жители Никольского чувствовали подземные толчки силой до трёх баллов. Здания в населённом пункте были обследованы — повреждений не обнаружено.

Второе землетрясение магнитудой 3,9 произошло в акватории Тихого океана на глубине 18 км, в 34 км от Никольского.

И третье сейсмособытие магнитудой 3,8 было зафиксировано также в акватории Тихого океана на глубине 8 км, в 22 км от села Никольского.

Как сообщало ИА REGNUM, два землетрясения произошли почти одно за другим на территории Грузии.