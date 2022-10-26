Чебоксары, 26 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор группе мошенников, которые выманивали деньги у пожилых жителей Чувашии. Перед судом предстали трое жителей Татарии, двое из которых получили реальные сроки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По данным правоохранителей, в феврале 2022 года члены преступной группы звонили пожилым чебоксарцам под видом близких родственников, сообщали о якобы совершенном по их вине ДТП и просили деньги «для заглаживания последствий».

В ведомстве отмечают, что злоумышленники в ходе разговора узнавали адрес потерпевших и размер их сбережений, после чего к ним домой приезжал курьер и забирал от 100 тыс. до 350 тыс. рублей.

В прокуратуре отмечают, что мошенники выманили более 1 млн рублей. Их жертвами стали чебоксарские пенсионеры в возрасте от 72 до 87 лет.

В надзорном ведомстве отмечают, что подсудимые признали вину и частично возместили ущерб.

Трёх жителей Татарии признали виновными в совершении пяти эпизодов мошенничества (чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ), назначив двум осуждённым 4 года и 3 года 9 месяцев реального срока, третий фигурант уголовного дела получил 2,5 года условно.

Правоохранители устанавливают лиц, которые в составе преступной группы отвечали за организацию телефонных звонков.

Напомним, что в Чебоксарах за девять месяцев 2022 года жертвами мошенников, использующих подобные схемы обмана, стали 66 пенсионеров. Они отдали аферистами более 18 млн рублей, чтобы помочь якобы совершившим ДТП родственникам.

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Отметим, что это не первое уголовное дело в Чувашии в отношении жителей Татарии по факту мошенничества. Как сообщало ИА REGNUM , 24 октября 2022 года стало известно, что 19-летнего жителя Бугульмы задержали в Чебоксарах по подозрению в обмане чувашских пенсионеров. За двое суток жертвами стали 83-летняя и 86-летняя женщины, остальные четверо пенсионеров не поверили аферистам.

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