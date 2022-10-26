Джакарта, 26 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Начальник штаба индонезийской армии генерал Дудунг Абдурахман заверил, что армия готова обеспечить безопасность проведения саммита G20 на Бали 15–16 ноября 2022 года, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Что ясно, так это то, что армия готова, потому что, если это связано с оперативными полномочиями военного штаба, мы помогаем безопасности и поддерживаем правительство, чтобы эта деятельность проходила успешно и гладко», — заявил Дудунг Абдурахман.

Армия Индонезии готова помочь обеспечить безопасность для успеха международного мероприятия.

Ранее командующий Вооруженными силами генерал Андика Перкаса заявил, что для обеспечения безопасности глав стран G20 было развернуто 18 030 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате пожара на судне в Индонезии увеличилось до 18 человек.