Махачкала, , 11:35 — REGNUM В Дагестане срок ввода в эксплуатацию 14 объектов образования перенесен на 2023 год. Они находятся в высокой степени готовности и на открытие детских садов и школ перенос сдачи не повлияет, сообщил министр строительства и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Открытие этих школ и детских садов будет обеспечено 1 сентября следующего года. На объектах наблюдается высокая степень готовности», — приводит слова министра его пресс-служба.

По данным ведомства, всего в Дагестане до конца 2022 года будут достроены десять объектов образования. В 2023 году завершится строительство еще семи объектов в рамках республиканской инвестиционной программы, а также 12 объектов — по нацпроекту «Демография».

Как отметил Сулейманов, в настоящее время по нацпроектам в Дагестане возводится одновременно 74 объекта образования, в том числе 45 школ и 29 детских садов.